Agua vital y escasa

Desde hace varios quinquenios, nuestras ciudades carecen del liquido vital, como es el agua y si lo tienen su calidad puede estar en entredicho.

Lo criticable es que post invasión ,en una era democrática “like” ,ningún gobierno ha resuelto en forma integral tan delicado problema.

Se han construido potabilizadoras con pomposas inauguraciones y antes del tiempo previsto, ya están en un funcionamiento deficiente.

El IDDAN parece ser una institución de fantasía.

Es rara la ocasión que la nación en donde existen potabilizadoras se benefician sin interrupción de tal vital elemento para la vida.

Realmente no sé si serán debilidades académicas de nuestros ingenieros, insumos escasos, de mala calidad, desidia de los gobiernos para construir nuevas fuentes de agua salubre, o simplemente- NO ME IMPORTA QUE SUFRAS Y MUERAS.-Lo que si estoy convencido es somos un tercer mundo para la gran mayoría y un primer mundo para elites.

La asamblea nuestro órgano, que dice ser, nos representa habrá de seleccionar o aprobar un nuevo gerente del IDAAN.

Ninguno que aspire a dicho cargo debe ser aprobado sino presenta un programa coherente, con sustento monetario, con soluciones de problemas técnicos basados en la evidencia científica , la modernidad y un cronograma de trabajo para los trabajos que en definitiva traigan paz a muchas comunidades.

Jóvenes asambleístas, el pueblo los observa. Sin lucha ni debate no hay victoria.De lo contrario solo servirá para crear burocracia. Mis ferviente reconocimiento a los empleados del IDAAN sobre todo sus cuadrillas que por negligencias gubernamentales, bajo sol y agua, nos “emparapetan “ las soluciones ante la ausencia del agua.

Un llamado de atención a las instituciones encargadas de aprobar la construcción de barriadas sin una planificación real, que son luego víctimas de la ausencia o escasez de agua y como problema sistémico afectan a las demás.

Ni hablar del agua para el canal.

Ojala surjan leyes que limiten esos negociados que solo benefician a las constructores no éticas, dejando en plenos desiertos a nuestros sufridos ciudadanos. Pensamiento sistémico en la solución del problema hídrico y no más parchecitos y curitas ante grandes heridas.