Ante las adversidades, no desmayemos

Encontramos nuestro camino empresarial por accidente. Un mes de noviembre.

Después de realizar varios intentos como acarreadores e inclusive trabajar para una compañía en nuestro país, en la que no nos sentíamos felices, ni apreciados en nuestras habilidades, renunciamos y por unos meses estuvimos evaluando cuál sería el camino para seguir.

Pasamos varios meses desempleados y a punto de rendirnos, como dicen en nuestro país; “a tirar la toalla”.

Un día, una oportunidad tocó a nuestra puerta y entramos al mundo propiamente, de la construcción. Un mundo nuevo y desconocido, pero pensamos que, si nuestro padre, como inmigrante, había logrado su sueño y salido adelante en su negocio, nosotros lo podríamos hacer también. Tomamos el riesgo e iniciamos el nuevo emprendimiento.

Hoy, nuestra empresa. Las cosas empezaron a tener sentido.

Habíamos alquilado un patio con 5 mil metros, para el trabajo de acarreos y construcción.

A los pocos días, se acercó al patio, un representante extranjero. Necesitaba un espacio para establecer una concretera, ya que había que ponerla a funcionar de manera inmediata y este equipo ya se encontraba en nuestro país, para ser movilizada. Los días corrían, y su almacenaje en el puerto se encarecía. Su problema, nuestra oportunidad.

Negociamos ser los proveedores de los insumos para la elaboración del concreto y rentarles el espacio. Nuestros primeros pininos hacia lo que, después de aproximadamente 15 años después, sería nuestro negocio de acarreo y construcción.

Nos involucramos en aprender una nueva faceta en el proceso de su producción, asociándonos a ellos. Ellos como productores y nosotros como sus administradores y proveedores.

Con nuestros conocimientos de administración de empresas y contabilidad, la administración no resultó difícil. El concepto del negocio era diferente, pero el principio del negocio era igual. Elaborar un buen presupuesto. Estableciendo un programa de entregas. Cuidar los costos para generar ingresos sustanciales. Y, así nos fuimos organizando.

Posteriormente, llegaron otros proyectos: la línea 2 del Metro, Puerto del Cruceros, etc. Habíamos encontrado nuestro propósito y el trabajo que nos gustaba. Estas habilidades se volvieron más fáciles, a medida que fuimos avanzando.

Mirando hacia atrás, reconocemos que salimos de nuestra zona de confort y nos enfrentamos a algo completamente nuevo. No sabíamos si iba a funcionar, ni si éramos capaces de cumplir con nuestro acuerdo. Si no lo hubiésemos intentado, no tendríamos esta historia para contar.

No dejemos que el miedo nos detenga y no nos desmeritemos pensando que el éxito no está destinado para nosotros.No nos conformemos. Tomemos riesgos, al ser presentados por una buena oportunidad ; organicemos y preparemos un plan de trabajo estableciendo un alcance.

Démosle seguimiento, paso a paso, día a día, hasta lograr que sea parte de nuestro compromiso diario.

* La autora es empresaria.