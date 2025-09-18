Aquellos tiempos estudiantiles imborrables

Las vacaciones escolares en épocas atrás eran de tres meses. En ese tiempo los estudiantes disfrutaban del verano, y se iniciaban desde el mes de enero hasta marzo. El calendario escolar se empezaba en el mes abril. Fue un periodo espectacular y bello, los panameños de esta generación recordarán este tiempo.

Los estudiantes de esa generación (1960-1970), recuerdan esas actividades desarrolladas por los clubes cívicos y otras organizaciones sociales dedicadas a la orientación de jóvenes, en que se organizaban campamentos y convivencias para la interacción entre estudiantes. La Iglesia Católica, de igual forma, lo hacía en los barrios populares, organizando seminarios y charlas, muy productivas para alejar a los jóvenes del latente peligro en las calles.

Proyecciones de películas educativas y religiosas todas estas actividades se producían durante las vacaciones escolares para hacer agentes productivos.

Se visitaba a parientes que residían en comunidades del interior del país. En verano se producía la cosecha de frutas de la temporada: sandía, piña, naranja, mago, melón, eran las preferidas por su contenido de agua y frescura.. * Periodista.