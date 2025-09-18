Opinión

Aquellos tiempos estudiantiles imborrables

Víctor De La Hoz
18 de septiembre de 2025

Las vacaciones escolares en épocas atrás eran de tres meses. En ese tiempo los estudiantes disfrutaban del verano, y se iniciaban desde el mes de enero hasta marzo. El calendario escolar se empezaba en el mes abril. Fue un periodo espectacular y bello, los panameños de esta generación recordarán este tiempo.

Los estudiantes de esa generación (1960-1970), recuerdan esas actividades desarrolladas por los clubes cívicos y otras organizaciones sociales dedicadas a la orientación de jóvenes, en que se organizaban campamentos y convivencias para la interacción entre estudiantes. La Iglesia Católica, de igual forma, lo hacía en los barrios populares, organizando seminarios y charlas, muy productivas para alejar a los jóvenes del latente peligro en las calles.

Proyecciones de películas educativas y religiosas todas estas actividades se producían durante las vacaciones escolares para hacer agentes productivos.

Se visitaba a parientes que residían en comunidades del interior del país. En verano se producía la cosecha de frutas de la temporada: sandía, piña, naranja, mago, melón, eran las preferidas por su contenido de agua y frescura.. * Periodista.

