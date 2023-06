Corriendo por las playas de mi amado Puerto Armuelles, cuando adolescente, descalza, feliz y acostada en la arena me hice varias preguntas... ¿qué será de mí cuando tenga 30 años? ¿dónde estaré? ¿casada? ¿con hijos? ¿seguiré viviendo aquí? Seré una gran profesional, ¿pero de qué? Preguntas sin respuestas, pero que despertaban en mí un gran interés.

Cada una de mis preguntas fueron respondidas con hechos; terminé mi secundaria con el cuidado, amor y dedicación de mi abuelita Cenobia. Años después, por decisiones de los adultos, llegué a la capital; fue entonces donde alguien tomó mi mano, me guió, me orientó y me llevó hasta obtener un título universitario. No todo quedó allí. Con estudio y preparación fui en busca de mis otros sueños: alguien que siempre me orientó me decía que debía continuar antes de cargar con la responsabilidad de nueve meses. ¡Vaya que sabía lo que decía!

Ahora, en sentada mi sofá, con una taza de café, me pregunto: ¿qué sería de mí si mi padre, Raúl Vinda, no me hubiera orientado? Sí, orientado... Era una chiquilla sin ideas de la vida adulta, o ¿me dirán ustedes que a los 17 ya tenemos la vida resuelta y el futuro escrito? ¡Por favor!

Hoy, motivada por mis experiencias buenas y malas, por esa orientación de un padre, una madre y una abuela, inspirada en mis enseñanzas, crianza, valores y principios voy en busca de otro sueño: ser licenciada en Educación con especialización en Orientación Educativa y Profesional, porque deseo para todos niños, niñas, adolescentes y adultos mayores una orientación igual o mejor que la que yo tuve.

¿Sabía usted que la orientación no es solo educativa? Que un individuo para llegar a ser persona debe crecer primero desde su interior, su autoconcepto,autoestima, moral, ética, valores, su estabilidad mental. Si personalmente no se está bien, ¿cómo se estudia? ¿Cómo se alimenta? ¿cómo se piensa? ¿cómo se ama? Una víctima de violencia necesita orientación personal, un enfermo, un padre de familia, un anciano.

Así de importante es la orientación vocacional; no solo los estudiantes tienen problemas en el aprendizaje, también muchos adultos tienen graves conflictos laborales por una mala actitud, insatisfacciones o un asunto familiar que trastoca su trabajo. Un orientador es un especialista en cualquier entorno laboral. Es hora que sepamos que todos necesitamos orientación. Nos toca, como profesionales de la orientación, hacernos sentir y llegar a padres de familia, oenegés, entidades públicas y privadas, organizaciones, comunidad y padres de familia, para ejercer la orientación en sus tres ejes: Educativa, Personal y Profesional. “Un Orientador no es un profesor”. * Periodista y estudiante de Lic. Orientación Educativa y Profesional.