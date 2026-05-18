Auditar para corregir: La base de una economía más fuerte y responsable

Panamá atraviesa un momento importante en la discusión sobre el futuro del sector minero. Más allá de las posiciones a favor o en contra, el país necesita elevar el nivel del debate y apoyarse en información técnica, verificable y transparente.

Cuando se trata de proyectos de alto impacto ambiental, social y económico, no podemos tomar decisiones desde la emoción, el prejuicio o la presión del momento. Debemos hacerlo con datos, con evidencia y con una visión responsable de país.

En ese sentido, la auditoría integral que actualmente se desarrolla en el sector minero representa una herramienta fundamental. Su valor no está únicamente en revisar lo que se hizo bien o lo que pudo haberse hecho mejor, sino en ordenar la información, identificar riesgos, reconocer avances, señalar debilidades y proponer correcciones. Esa es la verdadera utilidad de una auditoría: permitirnos ver con claridad dónde estamos y qué debemos mejorar.

Tener información técnica disponible es positivo para todos. Es positivo para el Estado, porque le permite fiscalizar mejor y tomar decisiones con mayor seguridad. Es positivo para las comunidades, porque les da acceso a información más clara sobre los impactos, beneficios y compromisos de los proyectos. Es positivo para las empresas, porque les exige elevar sus estándares y demostrar con hechos su cumplimiento. Y es positivo para el país, porque permite construir una política minera más seria, moderna y responsable.

También debemos entender que el componente económico no puede quedar fuera del análisis. Un sector minero llevado de manera eficiente, bien fiscalizado y desarrollado bajo buenas prácticas aporta empleos, ingresos, inversiones, compras locales, infraestructuras y oportunidades para todo el país. Pero para que esos aportes sean sostenibles, deben estar acompañados de controles ambientales rigurosos, participación ciudadana, respeto a las comunidades y sobre todo claridad y transparencia por parte de las empresas y el Estado.

La auditoría integral actual ayuda precisamente a eso: a separar la especulación de la realidad. Cuando hay información clara y transparente, el país puede discutir con más madurez. Puede identificar qué debe corregirse, qué debe fortalecerse y qué prácticas deben mantenerse. Sin información, domina la desconfianza. Con información, se abre la posibilidad de corregir y avanzar.

Desde mi experiencia en gestión ambiental, planificación y desarrollo minero, considero que Panamá debe ver esta auditoría como una oportunidad. No como un instrumento para destruir, sino como una base para mejorar. Si se encuentran debilidades, deben corregirse. Si se identifican buenas prácticas, deben reconocerse. Si aparecen riesgos, deben atenderse antes de que se conviertan en problemas mayores.

El país necesita instituciones fuertes, empresas responsables y comunidades informadas. Ese equilibrio solo se logra cuando existe transparencia y cuando las decisiones se toman sobre la base de información seria. Auditar no debe ser sinónimo de detener; debe ser sinónimo de revisar, corregir y fortalecer.

Lo importante de la auditoría integral actual no es buscar culpables. Lo verdaderamente importante es darnos cuenta de las debilidades, corregir con responsabilidad y avanzar hacia una economía más fuerte, más transparente y más responsable.

*El autos es empresario, especialista en Proyectos de Desarrollo de Alto Impacto y Sostenibilidad Empresarial y expresidente de la Cámara Minera de Panamá.