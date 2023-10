Bajo la olla de presión

Tenía mucho tiempo que no veía la cantidad de personas protestando en las calles de mi país. Cuando veo el tiempo que marchan y sigue pasando gente en un mismo punto, me recuerda a aquellas manifestaciones durante el periodo de dictadura.

A lo mejor puede que no sea la misma cantidad de ciudadanos, pero se le asemeja mucho y ha despertado la atención de los jóvenes, que salen a ejercer su derecho de protesta y de disentir con las posiciones gubernamentales.

No hay la menor duda de que el tema de la mina ha sido la gota que derramó el vaso y mantiene al país en una olla de presión, la que mi padre utilizaba siempre para ablandar los alimentos que demoran en hacerlo. Tenemos que ser cuidadosos en no confundir el malestar general con el gobierno, por lo motivos que sean, con el cierre de la mina. El gobierno mantiene una percepción de corrupción, un mal manejo de la comunicación y pareciera que no están conectados con la realidad nacional. Si en algún momento pensaron que no había tal descontento o imaginaban que no era tan real, pues ahora si pueden observarlo en las marchas de la población en contra de ellos. No creo que tengan la capacidad y credibilidad presente para calmar el sentimiento de los ciudadanos. Necesitamos de la ayuda de gremios, profesionales, empresas privadas, etc. para que en común acuerdo podamos darle una solución al asunto.

Me encuentro en distintos grupos de chat y una de las cosas que más me preocupa, es que hay una cantidad de personas de todo tipo repitiendo sin parar, lo que todos sabemos, lo malo que puede ser el gobierno. Lo peor de esto, es que salen los mismos comentarios y críticas, sin aterrizar en aportar ideas, sugerencias o propuestas que puedan ayudar a que encontremos el camino para estabilizar el país. Me preocupa que muchos profesionales manifiesten alegremente que no le tengamos miedo a un arbitraje porque somos buenos en arbitrajes y tenemos buenos argumentos. Cuando la realidad es que ningún proceso es sencillo y mal podría decirse que se puede controlar algo que no se tiene el control, ya que lo decide otro en el extranjero.

Es muy fácil poner en riesgo la economía del país, cuando a ti no te va a costar nada. No estoy a favor de la minería irresponsable, ni del gobierno actual, pero tengo que ser consciente que si la mina cierra podemos tener problemas económicos y sociales muy graves para el país. No me refiero únicamente al tema del arbitraje, que a mi parecer no es tan sencillo como lo pintan algunos, ni de la inversión extranjera que se puede ir del país o de la que no vendrá viendo los sucesos. Me refiero al tema de los empleos directos, indirectos y empresas proveedoras panameñas que desaparecerán con el cierre. Me refiero al 5% de Producto Interno Bruto (P.I.B.) que representa la mina, el más grande después del canal.

Esa economía interna, sin ser un especialista en economía, como la vamos a generar o encontrar en una sustitución que la pueda equiparar. Todos esos bienes y servicios que mueven dinero producto de esos empleos y empresas proveedoras, ya no entrarán en nuestros bancos, seguros, supermercados, establecimientos de bienes, servicios, etc. Amén de que inclusive podríamos poner en peligro la calificación que tenemos como país.

* Abogado y exadministrador de la ACODECO.