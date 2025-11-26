Opinión

Basta de mirar hacia otro lado

Basta de mirar hacia otro lado
Maribel Salomón
26 de noviembre de 2025

Hoy no escribo para recordar una fecha, sino para hacer un llamado urgente. A las mujeres: ninguna agresión es “normal”, ningún insulto es “merecido” y ningún golpe es “culpa tuya”. Tu vida, tu paz y tu dignidad valen más que cualquier relación que te haga sentir miedo. Hablar no es sencillo, pero callar nunca debe ser la única salida. Mereces ser escuchada y acompañada, no juzgada. También es necesario exigir que la justicia deje de tratar la violencia como un trámite lento y distante. Una denuncia no puede convertirse en una carrera de obstáculos ni una medida de protección debe llegar cuando ya es demasiado tarde. La ley debe responder con prontitud, sensibilidad y firmeza, porque cada demora puede costarle la vida a una mujer.

El gobierno, por su parte, tiene la responsabilidad de sostener políticas reales, no solo campañas temporales. Se necesitan refugios, educación preventiva y recursos constantes, no promesas que se diluyen con el tiempo. La violencia contra la mujer no se reduce con declaraciones, sino con acciones concretas, integrales y sostenidas. Es momento de asumirlo: ninguna mujer debe enfrentar sola una lucha que nos involucra a todos. * Periodista.

TE PUEDE INTERESAR