Cambio en la sociedad y vigilancia de las autoridades

En algún momento nos hemos puesto a pensar el por qué de la conducta de ciertas personas en la población y que hacen las autoridades para que no se sigan practicando las mismas. A veces analizando X comportamiento hago señalimientos contra los que los realizan pero la verdad es que también es importante ver el grado de responsabilidad que tienen nuestras autoridades para que se sigan dando esos comportamientos.Cuantas veces hemos ido por la interamericana y nos encontramos a la orilla de la calle una persona, mujer u hombre, orinando en la parte de atrás de su carro o con una puerta abierta para ser protegidos de no ser vistos. Lo hacen parados, sentados, en la cuneta, sin ningún tipo de pena; es más algunos podrían estar hasta bajo los efectos del alcohol. Lo peor es, que en muchas ocasiones hay un agente de la autoridad que se hace de la vista gorda o no realiza su trabajo de poner orden en una situación como la indicada. Este tipo de comportamiento es una falta a ley que debe ser sancionada ante un Juez de Paz, cuestión que no ocurre por la pasividad que demuestran los que están llamados a poner el orden. Por eso nos encontramos inmersos en una sociedad que piensa que puede hacer lo que quiere, debido a que algunas autoridades no hacen su trabajo. Aprendí que todo cambia cuando a uno le cuesta. Cuando te tocan el bolsillo estás dispuesto a cambiar.Otro ejemplo lo vemos en los puentes peatonales, en cuantas ocasiones no hemos visto personas cruzar una calle o autopista a pocos metros del puente peatonal por pereza a subir al mismo. Lo malo es que cuando observamos hay una unidad uniformada que no le hace ni siquiera el llamado de atención. Entonces cuando los atropellan quieren responsabilizar a los que manejan, que aunque en muchas ocasiones pudieran ser responsables, en un caso como éste no tendrían tal responsabilidad. Así también lo vemos con las líneas de seguridad para cruzar. El peaton prefiere cruzar donde se le venga en gana, que tener que caminar unos pocos metros para utilizar la línea de seguridad.He visto en estos días varios taxis que están pintados de dorado; en donde la ley dice que los taxis pueden ser dorados, tienen que ser amarillos. Ahora resulta que han empezado a salir a la calle taxis de color dorado y la autoridad no veo que haya dicho nada. Si desde un inicio no se sanciona o se prohíbe que se pueda dar el servicio en un taxi de color distinto al que establece la norma, después verán que será un problema hacer que cumplan con este requisito que no es excepcionable. Los verán queriendo cerrar calles y protestas porque están jugando con su pan, y la pregunta es por qué las autoridades no detienen esto inmediatamente antes que sea más grande.Veamos el caso de las motocicletas, ya es inaguantable la forma en que muchos motociclistas transitan por las calles. Desde cuando el carril de la moto es en el medio de los dos carriles de carros o al lado de los mismos. Las motos deben transitar por el mismo carril que transita un vehículo y no al lado, ni en el medio de ellos. Esto lo vemos todos los días, delante de autoridades y nadie dice nada. Cuando se dan los accidentes por lo regular es porque el motociclista no transitaba por donde le correspondía. La pregunta nuevamente es: ¿y dónde están las autoridades cuando ven esto todos los días?