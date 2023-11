Carlos Humberto, un panameño agobiado por esta crisis

El panameño de a pie como ‘Carlos Humberto’, de 45 años de edad, cada mañana se levanta, primero se encomienda a Dios, le agradece por este nuevo día, se baña, se cepilla los dientes, se afeita, mientras toma un café, acompañado con un pedazo de pan sin mantequilla, sintoniza los noticieros de TV o la Radio.

Medita como será el inicio de este nuevo amanecer, para su jornada de trabajo.

En medio de la incertidumbre camina cabizbajo hacia la puerta, se lleva las manos a la cabeza, se hace la señal de la cruz, toma su mochila se despide de su esposa, la besa en la mejilla, le da un abrazo a sus dos hijos Marisol de 10 años y José de 13 años de edad. Luego se dirige hacia la parada de autobuses de la 24 de diciembre, forma la fila para esperar el Metro Bus o el Diablo Verde. La esperanza de ese humilde ciudadano que busca todos los días con el sudor de su frente ganarse la vida, es poder escuchar la noticia del fin de la crisis política, que mantiene bajo un caos a Panamá, por el rechazo a la Ley 406 del contrato minero.

Pero, esta esperanza se desvanece en cuestiones de segundos, al ver que las noticias reportan que las protestas crecen de nivel, sin verse la luz al final del túnel.

El bombardeo de los reportes noticiosos de los constantes cierre de calles, y corte de vías a nivel nacional, ya le ha producido angustia, y un problema con la presión arterial. Camiones sin poder transportar los productos alimenticios para el abastecimiento, es lo diario.

La marcada oposición surgida contra el contrato minero, ha hecho explotar un volcán que estaba tranquilo, que hizo una erupción espontánea, de una masa humana que ha dicho que no abandonará la lucha en las calles, hasta que no se derogue la Ley 406 del contrato minero entre el Estado y la empresa Minera First Quantum.

Todo esto hace que se desmorone su fe puesta en una salida a la crisis.

Pero este humilde trabajador panameño Carlos Humberto, guarda la esperanza de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia con las demandas a resolver, sea un fallo de inconstitucionalidad, pero se pregunta ¿esto resolverá la crisis?

Su pensamiento se confunde al ver la posición de las organizaciones de la Alianza Pueblo Unido por la vida, y la Alianza Nacional del Pueblo Organizado (Anadepo), que pedían derogar la Ley 406, y vuelve a preguntarse, porque no vemos la caras de las autoridades del gobierno, sino, un completo silencio. Y le conversa a su vecino Roberto, que viajaba en el mismo Metro Bus, y le dice ¿dónde están los que nos gobiernan? y le contesta Roberto: ¡el mandatario habló a la nación en tres ocasiones! y ¡no se la ha visto más!. Y añade, no sé cuál es el rumbo del país, hacía dónde lo quieren llevar!

Carlos Humberto se gana la vida como fontanero , pero los camarones escasean todo este tiempo desde que estalló la crisis.

Pero, otros panameños emprendedores le han sacado provecho a esta ola de protestas.

Unos venden en medio de las manifestaciones y concentraciones las banderitas panameñas, gorras sombrillas, raspado, toallitas, Hot Dog, empanadas, sodas y chichas. Estos productos se ofrecen para amortiguar un poco la fatiga de los manifestantes.

Carlos Humberto, este día en su jornada de “camarones” solo logró ganarse 50 dólares para llevar a casa.

Estaba meditando que haría con ese poco dinero. Bueno se la rifó.

Se dirigió al minisúper del chinito, y compró algo para la cena: arroz, un pollo entero, plátanos maduros, jugo de naranja, aceite. No había lechuga, ni repollo, tampoco zanahoria.

Para el desayuno compró pan, 5 rebanadas de queso amarillo, una docena de huevos, salchichas, tortillas, café y solo le quedaron en el bolsillo, 10 dólares.

Al salir del minisúper y ver que solo le quedaron 10 dólares, pareciera que el mundo se le vino encima. Hizo un alto y dijo, de continuar esta crisis cómo haré para subsistir. Así le comentó a un vecino Ismael, a quien se encontró en el camino , ya que el rumbo que ha tomado el país, no pinta muy bien le añadió, ahora con el alza de los precios de los productos básicos, por los bloqueos de carreteras.

Carlos Humberto, sentado a la mesa junto a su familia sintoniza las noticias por la televisión y vuelve el bombardeo de los cierres de calles, protestas y concentraciones. Y comenta agobiado: hasta cuándo será esta crisis, Dios mío.