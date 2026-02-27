Catorce años vigente en un periodismo que ya no es el mismo

El periodismo que conocimos hace apenas unos años ya no es el mismo. La rapidez con la que circula la información, el peso de las redes sociales y la participación de la audiencia cambiaron las reglas del juego. Hoy una noticia no solo se publica: se comenta, se comparte y se debate en cuestión de minutos. Eso ha obligado a los medios a adaptarse, a repensar sus formatos y a encontrar nuevas maneras de conectar sin perder credibilidad.

Las redes sociales dejaron de ser un complemento para convertirse en parte esencial de la dinámica informativa. Titulares más directos, contenidos audiovisuales y una interacción constante con el público forman parte del nuevo ecosistema. El reto es mantenerse relevantes en medio de la inmediatez y la sobreinformación.

En ese contexto, Metro Libre cumple 14 años siendo testigo y protagonista de esa transformación. Ha sabido integrarse al entorno digital, fortalecer su presencia en plataformas sociales y ajustar su manera de contar historias acordes a los tiempos.

Más que celebrar por celebrar, este aniversario evidencia algo claro: el periodismo cambia todos los días, y sobrevivir en él implica evolucionar sin perder el compromiso con informar con responsabilidad.