Combos Nacionales: Tesoro de la cultura panameña

Los Combos Nacionales son un género musical emblemático que fusiona ritmos afroantillanos y elementos de la música panameña tradicional. La base rítmica de este género es la murga, mientras que los pregones emanan de las cantaderas, creando una fusión única y emocionante. Con su ritmo y energía, los Combos Nacionales siguen siendo una parte importante de la cultura y la identidad panameña.

Es hora de que los productores y nuevos talentos panameños despierten y tomen en cuenta este legado para que siga vivo. La música y la moda se fusionan en este género que sigue siendo una fuente de orgullo para Panamá.

Los Combos Nacionales son un tesoro que debemos preservar y promover para las generaciones futuras. ¡Vamos a mantener vivo este legado! Con la pasión y la creatividad de los panameños, podemos asegurar que los Combos Nacionales sigan siendo una parte vibrante de nuestra cultura. El Movimiento Pro Rescate del Género Combos Nacionales te invita a inscribirte al concurso “La Nueva Estrella de Combos Nacionales”, que inicia el 14 de agosto en el Hotel Decápolis, con más de $2,500 en premios. Información al 6724-3831.

* La autora es productora cultural.