Comer sano en Panamá sale caro

En Panamá, comer saludable se ha convertido en un privilegio y no en una opción accesible para la mayoría de los ciudadanos. Basta con recorrer un supermercado o un mercado local para comprobarlo: el precio de los vegetales, frutas y productos frescos alcanza cifras que resultan impagables para las familias que viven con salarios ajustados. El discurso oficial promueve la importancia de una dieta balanceada, pero la realidad cotidiana refleja una contradicción: mientras un tomate, una lechuga o un brócoli rondan precios elevados, en las esquinas de la ciudad abundan las frituras a bajo costo. Por apenas un par de balboas, cualquiera puede desayunar hojaldra, empanada o chorizo, acompañados de café o chicha azucarada. La ecuación es clara: lo barato es lo que enferma, lo caro es lo que supuestamente previene. El problema no es solo económico, sino social y de salud pública. La obesidad, la hipertensión y la diabetes avanzan en Panamá como consecuencias directas de la mala alimentación, un mal que no nace de la falta de voluntad, sino de la imposibilidad de acceso. No se trata de que la población no quiera comer mejor, sino de que los precios empujan a la mayoría hacia lo rápido, lo abundante y lo frito.

* Periodista.