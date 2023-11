Como perros y gatos en nombre de la patria

La madre patria debe estar deprimida. Debe estar triste, debe estar decepcionada. Y todo ello es porque sus hijos no paran de gritarse, insultarse y tratarse como hijos de perros y gatos. A cuántos de los que están leyendo esta nota, cuando peleaban con sus hermanos, su madre con tristeza y los ojos llorosos, le decían ustedes parecen hijos de perros y gastos, pues en eso nos hemos convertido en este mes de la patria. Los descalificativos han pasado de las redes sociales a las avenidas, como Juan por su casa. Ahora hay quienes te dicen cómo deben querer a tu “Madre Patria”, que si no haces esto o aquellos no la amas, que si no actúas de tal manera, no te importa; que si no dices esto a aquellos no la mereces y hemos llegado al punto de ser nosotros quienes decidimos siesa persona se merece o no la nacionalidad.

Pero, al final que quiere nuestra “Madre Patria”, creo que la honremos y como se honra a la madre. Para mí haciéndola sentirse orgullosa. Acá quien tiene la potestad de sentirse orgulloso por lo que quiere y por lo que hace, y aunque creo fielmente que no es de orgullo vandalizar o aprovecharse de los más vulnerables eso lo dejo a la conciencia de cada quién; de lo que sí estoy segura es que nuestra amada “Madre Patria” no le es de orgullo ver cómo nos agredimos los unos a los otros en su nombre.

* Periodista.