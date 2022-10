La Asociación Americana del Corazón ha producido recientemente un conjunto de recomendaciones sencillas para construir nuestra salud cardiovascular.

Es conocido el lugar importante que las enfermedades cardiovasculares ocupan en las morbilidades y muerte de millones de personas en el mundo.

“Life’s Essential 8: Updating and Enhancingthe American Heart Association’s Construct of Cardiovascular Health: A Presidential Advisory From the American Heart Association”, es su nombre en inglés.

La práctica de estos hábitos nos ayudan. Se incluyen las determinantes sociales y psicológicas que afectan la salud integral. Una dieta sana, abúndate de vegetales y frutas entre otros hábitos es un elemento esencial.

Nutrición baja en sal, granos, forman parte de ella, evitando los productos procesados, carnes rojas y bebidas azucaradas. Si podemos usar aceite de oliva y comer pescado regularmente mucho mejor. La actividad física, y el evitar el sedentarismo es un peldaño importante en ese construir una salud cardiovascular.

Los 150 minutos de dicha actividad por semana o 75 minutos de ejercicios vigorosos, es lo ideal. Dejar la nicotina, ya sea de cigarrillos tradicionales, vapeo o inhalación de cigarrillos electrónicos, es indispensable.

Dormir al menos siete (7) u nueve (9) horas diaria, debe ser nuestra meta dentro de este mundo no sencillo. Mantener un peso saludable. Es decir un índice de masa corporal, que es nuestra relación peso –talla entre cifras de 18 y 24.9 kilos por metros cuadrados. Mantener nuestra glicemia, grasas o lípidos en la sangre y presión arterial controlada son otros pasos importantes a dar. En nuestra salud mental se da importancia al minimizar el estrés. El acceso a la atención medica, la educación y a salarios decentes, forman parte de ese construir. En resumen, es valorar al ser humano como un ser bio-psico social dentro de una visión holística de su salud. Gobiernos y comunidad en general pueden alcanzar estas metas. Bajemos precios de estos alimentos nutritivos y saludables, facilitemos el ejercicio físico, proporcionemos trabajos decentes, salarios honorables, ayudemos a disminuir el estrés y seremos una población sana y productiva.

* Médico.