Construyamos un mejor país

Hace algunos meses recibí una llamada de un gran amigo que me preguntó si nos podíamos reunir que quería conversar ciertos temas de interés. Le dije que por supuesto que si, así que nos reunimos para tal fin. La reunión radicó en que pensábamos de la realidad nacional y hacia donde estábamos caminando como país. Inmediatamente mi respuesta fue que Panamá no aguanta más el rumbo que tenemos. Si continuamos de esta manera vamos directo al despeñadero, lo que cualquier padre de familia no quiere para sus hijos, le compartía al amigo. Le dije que él tenía hijos igual que yo, que no se merecían lo que estaba pasando y que su futuro era muy incierto y peligroso.

Llegamos a la conclusión de que con los partidos políticos o con la forma de hacer política actualmente no podríamos hacer algo para mejorar, cada día sería peor. Tenemos una crisis sin precedentes, económica, política, moral y social, que nos está llevando a un puerto putrefacto del cual no tenemos idea de cómo sería la salida. Hemos perdido la capacidad de sintonizarnos con la ciudadanía, la política partidista ha acabado con la esperanza de los panameños de tener un mejor Panamá. No hay un capitán que nos devuelva la confianza para poder soñar nuevamente, tener ambiciones y tener deseos de cada día ser mejores.

Vemos la forma en que se hacen las alianzas partidistas, en donde no es importante la capacidad para gobernar ni la solución de los problemas que nos afectan, que son muchos. No existe una propuesta seria con una hoja de ruta para enderezar al país. Vemos que estas alianzas su objetivo primordial es la repartición de los espacios políticos y no es necesario que tu aliado tenga una trayectoria honesta y de capacidad para el manejo de lo público, lo que realmente importa es pensar, muchas veces equivocadamente, que cuenta con votantes que aporten al objetivo de llegar al poder.

Nos sentimos como sociedad frustrados, hastiados, burlados y con un sentimiento de miseria por no saber cuándo todo va a cambiar para mejor. Nuestras alianzas tienen que ser con el pueblo, con el ciudadano que sale todos los días a buscar su sustento para mantener a su familia, sin tener claridad de si se merece ese estilo de vida que le han dado los últimos gobiernos. Debemos aliarnos con el campesino, el productor, el profesional, los gremios, las asociaciones, los jóvenes, la clase trabajadora, etc., que no han sido escuchados, que quieren participar y ser parte de la solución.

La sociedad necesita que nos despojemos de todo lo que huela a partidos políticos, ya que no han sido capaces de llevar al país por un buen rumbo. Ellos son los que nos tienen aquí. Esos gobernantes insaciables, que se quedan con el dinero de nuestro pueblo y no paran de burlarse de nosotros porque siempre consiguen el objetivo de salir electos por un jamón o un pavo, sin tener la voluntad de resolver la gran cantidad de problemas de la población que necesitan atención inmediata.

Ahora es el momento de agruparnos sin banderas políticas y seguir a alguien que se sintonice y comprenda nuestros deseos.

Que nos escuche, tenga la capacidad comprobada y pueda agruparnos como sociedad sin partidismos ni egoísmos, para liderar un proyecto que tenga como objeto indispensable el rescate de Panamá.

* Abogado y exadministrador de la ACODECO.