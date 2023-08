Consumidores y usuarios desprotegidos

Los consumidores afrontan a menudo un desequilibrio en cuanto a derecho al acceso a productos o servicios de calidad. Están sometidos a los mercados y desprotegidos por las llamadas entidades regulatorias. Cada problema que surge nos lleva a ver un aspecto más de la permanente desprotección de los usuarios. Ya sea sobre una situación con entidades bancarias, reclamaciones de telefonía y ni hablar del servicio de electricidad, solo por enumerar algunas. La insuficiente protección del consumidor ha llevado a que estos en muchas ocasiones tomen las acciones por sus propias manos. Hay que prestar atención.

En el país existen más de cinco organizaciones dirigidas, supuestamente, a cuidar el interés del consumidor más las entidades gubernamentales. Este panorama debe ser abordado para evitar que el conjunto de derechos y deberes de los ciudadanos se vea siempre amenazado por los intereses de quienes defienden los números de grandes compañías. No es crear normas por crear, también se necesita una administración y seguimiento eficaz de las acciones para que no se conviertan en remedios express. Se debe promover un esfuerzo adicional, sin embargo, los usuarios y consumidores deben tratar de tener mayor conciencia de sus derechos. Entes regulatorios deben jugar su rol como defensores de los consumidores y usuarios no apadrinadores de las malas prácticas de las empresas. Es necesario reiterar que las quejas por un mal servicio de internet, cable o telefonía es con ASEP, quejas contra financieras o casas de empeños con el MICI, contra los bancos, la SBP, incumplimiento de tarifas de transporte selectivo y colectivo la ATTT.