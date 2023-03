El día 8 de marzo fui invitado al lanzamiento del libro de la Dra. Mayuri Galindo, “CONTABILIDAD PARA EMPRENDEDORES”, Una obra Teórica, técnica y sistemática de la contabilidad dirigida a emprendedores, este libro me recordó un gran problema que tenemos en el país, el de no tener textos nacionales para dar el apoyo al emprendimiento en nuestra nación, no soy contador, pero puedo decirte que hay varios elementos importantes que un emprendedor debe incluir en su contabilidad para llevar un registro adecuado y preciso de sus finanzas empresariales. Aquí te menciono algunos de ellos:

Registro de ingresos y gastos: Es fundamental llevar un registro detallado de todas las entradas y salidas de dinero en la empresa. Esto permitirá al emprendedor conocer su situación financiera actual y hacer proyecciones futuras.

Facturación: Es importante emitir facturas y mantener un registro de las mismas para cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias. Las facturas también pueden ser utilizadas como comprobantes de pago ante los clientes, en este tema particular el gobierno nacional introdujo la factura electrónica que aparte de reducir costos y ser amigable con el medio ambiente ayuda a ordenar su proceso de facturación.

Conciliación bancaria: Es necesario revisar periódicamente los movimientos bancarios y conciliarlos con los registros contables para evitar errores y detectar posibles fraudes.

Registro de inventario: Si el emprendimiento involucra la venta de productos, es fundamental llevar un registro del inventario disponible y su valor en el mercado. Esto permitirá conocer el costo de los productos vendidos y evitar pérdidas por falta de control, y si la empresa se dedica al servicio, hacer una revisión de sus procesos para optimizar y tener mejores resultados en la operación para tener al cliente satisfecho.

Plan de cuentas: Es importante tener un plan de cuentas estructurado y organizado para facilitar el registro de las transacciones y su posterior análisis.

Documentación de respaldo: Es importante mantener una documentación de respaldo de todas las transacciones contables, como facturas, recibos, comprobantes de pago, entre otros.

Cumplimiento fiscal: Es fundamental cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias correspondientes a la empresa, como el pago de impuestos y la presentación de declaraciones fiscales. Recuerde que, esto es la base de la formalización y cuando uno ya es formal puede tener más opciones al crédito.

Por último; Para emprender uno tiene siempre tiene dos formas de realizarlo: como persona natural o como persona jurídica, ambas tienen ventas y debilidades, que deberá usted analizar y consultar con su contador, asesor o también leyendo este libro.

En resumen, un emprendedor debe llevar un registro detallado y organizado de todas las transacciones financieras de su empresa para tomar decisiones informadas y cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias correspondientes, y no llevarlas en una bolsa para que el contador la ordene, pues allí el contador tiene el derecho de cobrar por la falta disciplina de usted como cliente.

* Consultor Financiero y Negocios. Actualmente Subdirector General de la AMPYME.