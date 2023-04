Corea sí importa

El pasado jueves 13 de abril, Corea del Norte lanzó el “más poderoso” misil balístico intercontinental de combustible sólido.

Con una trayectoria hacia arriba en un ángulo pronunciado, aparentemente para reducir el riesgo de golpear accidentalmente a los países vecinos, y se cree que cubrió una distancia de 1,000 km (620 millas), y para algunos expertos de volar en una forma regular, podría cubrir distancias mucho más largas.

Para muchos en Panamá es un hecho de poca importancia, ya que nos separan 14,254 km. Igual decían de la crisis generada por la guerra en Ucrania, que causa una multiplicidad de problemas ala economía mundial.

La Península de Corea dividida en el Paralelo 38, donde se mantiene una frágil tregua desde 1948,donde se respira una tensa paz, con constantes encuentros no poco amistosos que afectan la estabilidad del mundo.

Para fortuna de muchos, ambos lados, se vieron de frente por primera vez(13-15 junio 2000), creando múltiples expectativas en lo económico y lo social. Han transcurrido 61 años desde que Panamá estableció relaciones diplomáticas el 30 de septiembre de 1962 con uno de los tigres de Asia, la República de Corea (Corea del Sur).

Para muchos pasa desapercibido que la construcción de la Línea Tres que beneficiara a los residentes de la provincia de Panamá Oeste, la lleva acabo tres empresas coreanas, bajo el Consorcio HPH integradas por Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd., Posco Engineering & Construction Co. y Hyundai Engineering Co. Ltd.

El trabajo de los obreros panameños y la tecnología, calidad, conocimiento coreana dará fruto durante la ejecución del cronograma en los 54 meses planeados, a completarse con un túnel bajo el Canal de Panamá, donde ambas partes se beneficiarían de este intercambio cultural.

Un conflicto bélico en la península de coreana sería impensable, pero las pretensiones de la contraparte con sus constantes amenazas hegemónicas hacen difícil e impredecible cualquier desenlace, que podría afectar la construcción de la mega obra que representa la Línea Tres, los trabajadores y residentes de la provincia de Panamá Oeste.

La República de Panamá debe mantener una actitud positiva brindando el apoyo a la República de Corea, en los foros internacionales en la cual participe, de forma que prevenga acciones que afecten su estabilidad política y económica.

Por ello, República de Corea sí importa en el devenir de Panamá.

* Historiador.