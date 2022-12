Crecimientos sin control

Muchos lugares a nivel nacional experimentan un crecimiento pero sin planificación.

Es urgente que la tarea de los gobiernos se centre en materia de financiamiento para el desarrollo territorial con un sentido integral para evitar que las comunidades sigan creciendo de una manera fragmentada y descoordinada.

Lo que lleva a falta de recursos básicos como el agua, un servicio energético ineficiente, servicios de salud con poca calidad y una infraestructura cuestionable. Establecer marcos es importante para mejorar el uso de los recursos y mejorar el acceso a ellos.

Si seguimos creciendo sin estrategias será muy difícil captar las oportunidades de desarrollo y mitigar los riesgos. La generación de conocimientos es una tarea pendiente, ya que esto permitiría llevar al diseño de las estrategias que permitan acercarse a un mejoramiento de la calidad de vida de la población. Por ejemplo, la provincia de Panamá Oeste. Al día de hoy no son tan visibles los beneficios de convertirla en la décima provincia. Un solo hospital para tanta gente. Historias de terror salen de esas paredes. Médicos se topan con falta de herramientas. La violencia en las calles ha escalado de una manera inexplicable. De los tranques no hay muchos que decir. Ya no solo son en camino a la ciudad capital, sino en cualquier distrito. El dilema del agua potable. Un centenar de proyectos inmobiliarios venden las casas y tres años después aún las personas no tienen agua. Las dificultades para conseguir un cupo a los niños y jóvenes en las escuelas. Una universidad aislada de la sociedad. Los cotidianos apagones y fluctuaciones eléctricas. Y para que hablar de la recolección de la basura. Esto sin duda crea afectaciones en la población.

Estos temas, abordados en múltiples ocasiones, pero cuando se trabajará por buscar soluciones a un crecimiento sin control? Cuando se abordarán políticas de desarrollo territorial y desafíos de política.

* La autora es periodista.