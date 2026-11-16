Cuando el amor se confunde con posesión

Panamá vuelve a estremecerse ante otro femicidio. Una mujer ha perdido la vida, presuntamente a manos de quien fue su pareja sentimental. Una tragedia que nos obliga a mirar más allá del crimen y preguntarnos: ¿qué estamos haciendo como sociedad para detener esta violencia?

Desde la psicología social, el femicidio no surge de la nada. Detrás pueden existir patrones culturales heredados, machismo, conductas de control, celotipia, dependencia emocional, consumo problemático de sustancias y distorsiones sobre el amor y la pertenencia. Ninguno justifica la violencia. El problema comienza cuando un hombre cree que una mujer le pertenece, que puede controlar sus decisiones y disponer de su vida.

También debemos hablar de las señales que muchas veces se silencian: manipulación, humillaciones, insultos, amenazas y aislamiento. No porque la mujer sea responsable de no haber podido escapar, sino porque necesitamos construir redes que la protejan y le permitan recuperar su autonomía.

¡Una mujer no es propiedad de nadie! El amor no controla, no amenaza, no humilla y mucho menos mata.

El femicidio no debe seguir siendo una noticia más. Educar, prevenir, denunciar y proteger son responsabilidades colectivas. No esperemos otro cuerpo para comprender que la violencia que hoy se tolera puede convertirse mañana en una vida que no podremos recuperar.