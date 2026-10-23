Opinión

Cuando la academia sale al rescate

Cuando la academia sale al rescate
Lourdes Daybellis Serrano Santamaría
23 de octubre de 2026

El sismo nos recuerda que las universidades no solo forman profesionales: también forman esperanza, solidaridad y capacidad de respuesta.

Hemos visto a estudiantes en formación de Medicina, Enfermería, Psicología y Trabajo Social salir de las aulas para convertirse en apoyo, escucha y alivio para las comunidades afectadas. La Universidad Autónoma de Chiriquí, aun enfrentando sus propias necesidades, ha movilizado buses repletos de donación en alimentos y medicamentos pero también de expertos que hoy constituyen un brazo auxiliar para las instituciones gubernamentales. Esta es la universidad que el país necesita: comprometida con la realidad social, capaz de transformar el conocimiento en servicio y la academia en acción.

La salud pública no puede limitarse a atender heridas visibles. La salud física y mental están profundamente entrelazadas; invertir en prevención, acompañamiento psicológico y resiliencia comunitaria es también reducir sufrimiento.

Innovar académicamente significa formar profesionales competentes, pero también seres humanos altruistas, capaces de tender puentes donde hay miedo, ofrecer oportunidades donde hay incertidumbre y convertirse en auxilio donde existe desesperanza.

Como docentes, tenemos el deber de enseñar a servir, incluso antes de graduarse.

Quien invierte en las universidades invierte en el país. Y quien educa para servir, prepara a una sociedad para levantarse, incluso después del más fuerte de los movimientos

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