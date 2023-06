Cuando llueva en Atacama

“Yo rechazo la mentira porque sé que la ignorancia ha sido la gran aliada de la opresión a lo largo de la historia”, -Fidel Castro, político, dictador y abogado cubano, 1926-2016

No se necesita ser un genio para saber que las promesas en campaña son decisivas para influenciar en ese voto ignorante y lograr su objetivo. Sabiendo que en política nada es gratis, el común denominador utilizado por los candidatos es ser los más intrépidos en crear expectativas, sonar convincente y ganar ventaja con sus adversarios. “Hay mucha tela por cortar” entre la escogencia de un candidato y su posible inicio como mandatario, es por eso que debemos reconocer al mejor. El votante ignorante, solo vive pensando en su beneficio, en los subsidios y cae como “menso” zapallón en el rejuego barato de palabras, porque no tiene la sensatez ni la capacidad de análisis objetivo de las consecuencias. Estas máculas ponen en riesgo a la democracia, pues con su voto colocan gobernantes ineficaces, desequilibrados, corruptos, egoístas, sexistas y con un liderazgo político débil. Para cambiar las cosas tenemos que ser ciudadanos comprometidos, ejerciendo nuestro derecho de votar frente a las urnas con responsabilidad, tener una participación activa en propuestas edificantes y no permitir que el voto ignorante siga aniquilando la democracia.

* Docente.