Manejar en las calles de la ciudad de Panamá se ha convertido en un verdadero reto para los conductores. No importa si te encuentras en el área metropolitana, un barrio residencial o una carretera del interior, el pavimiento está lleno de cráteres por todos lados.

Sigo sin entender cuándo terminarán las reparaciones de calles. Podemos observar en distintos puntos la demora en que se realizan estos trabajos y no veo hora en que puedan culminar. Lo peor, es que a los pocos meses vez el mismo hueco, por la falta de mantenimiento; entonces me pregunto: ¿Será que las empresas hacen esto intencionalmente?

Lo más triste de la situación es que a muchos no les sorprende, hemos normalizado que manejar implica esquivar cráteres como si fuéramos astronautas manejando en la Luna o en Marte.

Pienso que el principal problema radica en las empresas que ejecutan estos proyectos de reparación de calles, es que lo hacen a corto plazo y sin garantía de supervisión constante; cuando en teoría debería durar por un tiempo determinado.

Esperemos que con el programa de “Tapa Hueco”, esto se pueda solucionar, tanto aquí en la ciudad como en el interior, ya que aparte de ayudar que los carros no se desgasten, también mitigaría en gran manera los niveles de accidentes, que muchos se dan por los huecos.