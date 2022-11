¿Cuánto valor tiene una Navidad perfecta?

Tras dos años de fiestas de fin de año irregulares es lógico que las personas busquen la manera para que estas navidades sea inolvidables, pero hasta donde puedes soportar nuestras finanzas, cuales son las prioridades para que sea perfecta.

En este punto, y tras dos años de distancia obligatoria para la mayoría estas con nuestros seres más preciados deberían ser lo más importantes. Para aquellos que tiene la dicha de vivir cerca de sus familiares y amigos el asunto será cuadrar los horarios y la disposición; pero para aquellos que tiene a sus seres amados en los extranjeros el costo se traduce en boletos de avión, gastos de movilización y ni modo llegar con las manos vacías.Las decoraciones navideñas, preparativos para la cena y los regalos pueden ser el punto de discordia de estas celebraciones. A menos que se haya aprendido algo de la pandemia y como en su momento publicará la escritora estadounidense, Josephine Dodge Daskam Bacon, “Recuerda, este mes de diciembre que el amor pesa más que el oro”.

Lo que se pone en la mesa no es tan importante como quiénes te acompañan a cenar; los regalos que recibas no es tan importante como el abrazo de esa personas especial, la ropa que compres o la decoraciones que coloques no han a reemplazar el calorcito de sostener la mano de aquellos a los que amas y agradecer a Dios por poder disfrutar de ese momento con la piel chinita y los ojos llorosos.

Es momento para darle valor real y no material a esta Navidad para que sea perfecta.

* La autora es periodista.