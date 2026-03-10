Cultura: el verdadero embajador de las RRPP

En un entorno globalizado, la identidad nacional no se cimienta exclusivamente en indicadores macroeconómicos, sino también en el capital simbólico de su sociedad. Durante mi visita al congreso de la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas (ALARP) en Guadalajara, Panamá tuvo la oportunidad de presentar su cultura como sede del próximo congreso, mostrando una ventana de la riqueza cultural panameña, conocida como puente del mundo y corazón del universo. Bajo esta óptica, cada capítulo que integra el organismo proyectó también su esencia, confirmando que las pautas culturales fortalecen las identidades. Esto quedó reflejado en el título del congreso: “Las Relaciones Públicas Multiculturales”, que resaltó la importancia de valorar la diversidad cultural dentro del ejercicio profesional. Por ello, la cultura no debe gestionarse como un componente accesorio, sino como un eje estratégico de las Relaciones Públicas. Al respecto, el académico Donald Getz sostiene que los eventos culturales actúan como catalizadores para potenciar la imagen de un destino y fortalecer el orgullo comunitario. En ese sentido, entre las estrategias comunicacionales para promover la cultura de un país se encuentran el storytelling para narrar las costumbres y tradiciones, el uso de plataformas digitales como vitrinas culturales y las alianzas con instituciones culturales y gubernamentales para el desarrollo de actividades. Un ejemplo de ello fueron los Premios Juventud celebrados en nuestro país. * Docente.