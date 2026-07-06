Detienen el colisionador de partículas

Pasó desapercibido. El gran colisionador de hadrone inició su tercer gran parón técnico el 27 de junio de 2026. Los operadores de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) detuvieron oficialmente las colisiones de su tercera etapa operativa. Un apagado programado de cuatro años. Las instalaciones subterráneas se mantendrán sin circulación de haces de partículas hasta el año 2030.

El Gran Colisionador de Hadrones es el acelerador de partículas más grande y potente del mundo, construido por el CERN en un túnel subterráneo de 27 km bajo la frontera franco-suiza. Su objetivo es hacer chocar partículas a velocidades cercanas a la de la luz, para recrear condiciones posteriores al Big Bang y entender los misterios del universo.

Las primeras colisiones se lograron en 2010 a una energía de 3,5 teraelectronvoltios, cuatro veces el récord mundial anterior. La tercera parada que se inicia de 2026 al 2030, con lo cual se espera alcanzar mejoras significativas para obtener energías de colisión aún mayores.

Los físicos siguen analizando la colosal montaña de datos recopilados. El objetivo de este extenso apagón no es el retiro de la máquina, sino su mayor transformación desde que fue construida.