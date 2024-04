Distracción y bienestar en el adulto mayor

Sin dudas la población de tercera edad sigue aumentando y con ello varias patologías inherentes al pasar los años

Los estados emocionales tipo depresión están entre éstos.

Un estudio multinacional se adentro a evaluar relación entre la distracción y menor riesgo de la depresión o mejor bienestar general

El estudio publicado en Nature, cubrió casi 100,000 encuestados y se logro en un principio ratificar que distracciones como juegos, jardinerías, artes manuales, aprender nuevos instrumentos musicales, arte, voluntariado, deportes fueron proporcional a satisfacciones y alejaban de la depresión a estos pacientes mayores de 65 años.

Por supuesto existen otras actividades que ayudan a ese mismo fin como ejercicios de relajación ,estímulos cognitivos etc.

Lo destacado y pragmático de esta enseñanza radica que nuestros gobiernos nacionales y locales deben crear condiciones para ofrecer a estos grupos espacios de distracción sana y saludable.

En Panamá conozco la gran labor de la Junta Comunal de Betania en esas actividades, sobre todo en un Corregimiento donde hay mayoría de gerontes.

Pero esto debe ser una política nacional de casi obligado cumplimiento para todas las instituciones públicas involucradas en éstas responsabilidades.

Son actos o acciones costo efectivas para una población que se lo merece.

El artículo algo extenso y lleno de ejercicio de bioestadística aparece en la Revista Nature del 11 de Septiembre de 2023 bajo el título “Hobby engagement and mental wellbeing among people aged 65 and older in 16 countries”*

Sacar del sedentarismo a nuestra tercera edad contribuye también a disminuir el riesgo de esta enfermedad tan limitantes como lo es la demencia y otras.

Aunque es casi llover sobre mojado, el estudio respalda la necesidad de estas políticas gubernamentales.