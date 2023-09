EDITORIAL : Abandonados

El número de animales domésticos que son abandonados por sus propietarios es escandaloso. No se trata solamente de perros o gatos, incluye aves, reptiles y roedores. Las organizaciones no gubernamentales, que desde el sector privado se dedican a rescatar y reubicarlos no son suficientes. Falta la intervención decidida y constante de los ministerios de Ambiente, Salud, los municipios e inclusive la policía ecológica y las oficinas judiciales. Es común ver poblaciones de perros y gatos que deambulan por las calles, por la irresponsabilidad que aquellos que los adoptaron como mascotas y luego los dejaron a la peor de las suertes. Habilitar hogares para el rescate, establecer una brigada y mecanismos de protección se hacen necesarios para reducir al máximo, esta explosión de animales vagabundos, que al igual que todos los seres vivos, también sufren.