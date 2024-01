EDITORIAL: Asunto pendiente

La invasión de los espacios públicos, la instalación de estructuras para negocios en aceras y parques y la actividad de los llamados “bien cuidados” que se apoderan de tramos de calles o estacionamientos, convocan a importantes ministerios, la fuerza pública y a los municipios.

Hay una combinación de problema sociales, juega vivo, violación a la ley y falta de normas y leyes claras para combatir lo ilegal y ordenar lo incorrecto.

No hay área pública o privada donde no aparezca un grupo de particulares, los cuales establecen tasas ilegales para cobrar por un supuesto servicio que no prestan.

Lo mismo ocurre con la ocupación de la servidumbre, aceras, parques, estacionamientos para construir, sin tener los permisos de ley.

Los ciudadanos aspiran a que exista orden, temor a las consecuencias y acciones contundentes contra lo que se hace mal.