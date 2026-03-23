EDITORIAL : Cuando se engaveta una ley

En la Asamblea Nacional está pendiente de discusión una ley para proteger a los pacientes que padecen diabetes. Impulsada por el joven diputado Eduardo Gaitán, la iniciativa legislativa propone la creación de un registro nacional de diabéticos, un sistema de atención público robusto y una política sólida para dotar a la Caja del Seguro Social (CSS) y a los hospitales públicos de medicamentos de última generación.

Igualmente, si es aprobada, permitirá diseñar campañas de educación y nutrición para reducir el número de casos entre niños, jóvenes y adultos. Es aquí donde los diputados tienen que desprenderse de las rivalidades y la confrontación para proponerse, por el bien de miles de pacientes, evaluar, discutir, mejorar y también aprobar una ley que permitirá garantizar salud de calidad.