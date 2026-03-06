EDITORIAL : Decisión oportuna

La Asamblea Nacional ratificó a Nicolás Brea como director en propiedad de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). Brea, con amplia experiencia, ya estuvo en la ATTT y abrió el camino a la modernización de una entidad que enfrenta hoy los retos de profundizar los cambios y avanzar en la digitalización de sus procesos.

Además de atender todo lo relacionado con los conductores privados, está en transporte público y el comercial. Brea, sin lugar a duda es una garantía de que la ATTT avanzará con rapidez en una transformación que debe ser profunda y también continua.

Desde la inspección de los talleres que ofrecen el servicio de revisado, la actualización de las licencias de conducir y una mejor regulación de las escuelas de manejo, la ATTT deberá reactivar las campañas de educación.