EDITORIAL : El cambio se acerca en Cuba

La crisis que factura al régimen en Cuba presiona a la dirigencia del partido Comunista en el poder. Sin empresas productivas, una caída en el turismo, combustible para mover la economía o la vida diaria y los apagones, muestran el fracaso de un modelo político y económico que ha oprimido por décadas al pueblo cubano.

Lamentablemente, Cuba se acerca a una crisis humanitaria por culpa de la dictadura que se niega a cambiar y sacrifica a miles de cubanos que siguen teniendo fe en un cambio y un futuro mejor. El gobierno del presidente Donald Trump ha dicho que antes que termine su mandato debería producirse un cambio radical en la isla.

La visita del jefe de la CIA a La Habana y la reciente reunión de generales cubanos con el jefe del Comando Sur podrían ser las primeras señales.