EDITORIAL : El carnaval electoral universitario

El campus central de la Universidad de Panamá es una copia de lo que fueron las campañas electorales nacionales, antes que se limitará la propaganda electoral.

Carteles, mantas, afiches, murgas, bailes, amarres y ofrecimientos envuelven a la campaña que concluirá con la elección de un nuevo rector, decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de centros regionales en las provincias.

La escogencia de las autoridades universitarias se convirtió en una competencia política donde poco importa la academia, los conocimientos o asuntos propio de la formación de los futuros profesionales del país.

Lo que ocurre cada cinco años, cuando se elige al Presidente de la República, los diputados de la Asamblea, los alcaldes y representantes de corregimiento, ocurre en la Universidad de Panamá. Se replica.