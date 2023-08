EDITORIAL : El clima

El cambio climático sigue presionando al mundo. De la sequía a las inundaciones y de días de lluvia a temperaturas sofocantes. Todo está relacionado con la intervención humana, al impacto de la contaminación y a los esfuerzos mínimos que se realizan a nivel global para oxigenar el planeta. Panamá no escapa del impacto que tienen los fenómenos naturales, en particular las intensas lluvias que nos llegan por pedazo o la falta de estas por meses. Los escépticos de siempre creen que el cambio climático es una invención de los burócratas y una mala apreciación de los científicos. Sin embargo, no hay un solo país que no esté afectado por las variaciones del clima. Esta semana se han producido inundaciones causadas por el desbordamiento de ríos y quebradas en zonas pobladas y regiones urbanas donde colapsó el alcantarillado. Estar preparado es la primera obligación.