EDITORIAL : El enemigo común

Tras la caída de los carteles colombianos de las drogas de Cali y Medellín, estas organizaciones criminales evolucionaron para fortalecerse en México, Venezuela, Centroamérica, Ecuador, Venezuela y por supuesto en Colombia.

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump las ha declarado organizaciones terroristas, expresando sus preocupaciones por el crecimiento de la mafia del narcotráfico, la violencia, el consumo descontrolado de estupefacientes, el blanqueo de capitales y la narco política. Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, Los Lobos, Los Choneros, el cártel de Los Soles, Las Maras de El Salvador, Honduras y Guatemala; Primer Comando Capital y Comando Vermelho en Brasil engrosan un interminable listado de grupos que están ahora en la mira del gobierno norteamericano.