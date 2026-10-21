EDITORIAL : El espíritu de la solidaridad

El terremoto mostró lo mejor que tiene el país: la solidaridad. Desde todos los sectores sociales y económicos, el voluntariado y la ayuda se desbordó. Asistir a los compatriotas en dificultades se ha convertido en una urgencia nacional.

Desde recibir donaciones, clasificarlas, embalarlas, transportar y entregarlas, hasta el apoyo con asistencia médica o económica, Panamá le ha dicho a quienes lo perdieron todo que no están solos.

Esa demostración de desprendimiento comenzó a crecer, inclusive en las zonas del desastre. Ya en el pasado, en otras circunstancias, las muestras de apoyo han sido excepcionales.

Ahora, corresponde reconstruir para recuperar la normalidad, tal como era antes del terremoto. Estamos demostrando con cada acción que podemos salir con éxito hacia adelante.