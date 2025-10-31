EDITORIAL : El futuro de la mina de cobre

El gobierno del presidente José Raúl Mulino se ha tomado el tiempo que sea necesario para iniciar las negociaciones con First Quantum que permitan reiniciar las operaciones de la mina de cobre en el distrito de Donoso en la provincia de Colón.

First Quantum ha reconocido que Panamá es el propietario del mineral y se ha mostrado interesada en lograr un acuerdo que beneficie al país, tal como se ha prometido desde el año pasado.

La operación minera, con los parámetros y estándares internacionales que se conocen hoy, es posible manejarla con el menos impacto posible al ambiente y beneficios sociales y económicos para las comunidades aledañas y todo el país.

El próximo año, el gobierno nacional y la compañía minera formalizarán una diálogo y negociación, clave para cerrar un capítulo y abrir otro.