EDITORIAL : El mes de la patria

Noviembre sigue siendo el mes más importante del año. El país se involucra en la fiestas de celebración de la independencia del reino de España el 28 de noviembre de 1821 y la separación de Colombia, el 3 de noviembre de 1903.

Otras fechas son por el día de la bandera, la consolidación del movimiento separatistas, el 5 de noviembre de 1903; y el grito de la independencia de la Villa de Los Santos, el 10 de noviembre de 1821.

En la capital y en las cabeceras de provincias e innumerables distritos, se rinden homenajes protocolares, se realizan marchas de colegios públicos y privados y se realizan actos cívicos.

Durante la unión a Colombia se comenzó a forjar una panameñidad que se consolidó el 3 de noviembre desde 1903. La historia del país es rica en muchos acontecimientos que seguimos escribiendo.