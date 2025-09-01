EDITORIAL : El presupuesto general del Estado

Por primera vez, en mucho tiempo, los diputados que integran la comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional examinan con detenimiento cómo se usarán los dineros destinados al funcionamiento del gobierno para el próximo año. Es un ejercicio democrático que permite a las autoridades explicar cada gasto y a los diputados interrogar a sus responsables. En la primera semana, se sabe ya cuánto se usará en funcionamiento e inversión e inclusive sobre salarios pactados por acuerdos gremiales o subvenciones para pagar seguros privados o escuelas para niños, a pesar que en el sector público y privado ya operan con éxito. El desafío, para los próximos años, será la revisión minuciosa de todo aquello, que para los ciudadanos, no tiene justificación. Hay avances importantes y eso es beneficioso para el país.