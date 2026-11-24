El gobierno nacional y sus representantes sostuvieron ayer la primera reunión con los responsables de minera Panamá como paso previo para iniciar una negociación formal que permita examinar la posibilidad de reanudar las operaciones de la mina de cobre en Donoso, provincia de Colón.

El primer encuentro fue informativo y a partir de ahí se deben establecer el tiempo de las conversaciones, el número y rango de los participantes y los temas que estarán sobre la mesa.

El Estado ha establecido 5 parámetros sobre los cuales se discutirán todos los temas que permitan llegar a un entendimiento respetando la Constitución y la Ley. Una minería manejada correctamente es fuente segura de inversiones, empleos y prosperidad para las comunidades cercanas al proyecto. Que se negocie por el bien de Panamá.