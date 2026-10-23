EDITORIAL : El rol de la AMPYME

El terremoto pone de relieve la necesidad de recomponer e impulsar, ahora más que nunca los programas a cargo de la Autoridad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa (AMPYME). Muy poco se conoce de lo que están haciendo ahora y de sus proyecciones para auxiliar y respaldar a cientos de emprendedores y pequeños artesanos que perdieron sus herramientas de trabajo y tienen dificultades para volver a la normalidad.

Los objetivos de la AMPYME son claros y es ahora cuando tienen que mostrar su poder y capacidad para auxiliar a los afectados, en sus micro y pequeños negocios. El sector privado, por más pequeño que sea, juega un rol importante en el desarrollo del país y en la vida de miles de familias. Apuntarla con fuerza, a la AMPYME debe ser una prioridad para las autoridades.