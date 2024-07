EDITORIAL : Espacios públicos

En reiteradas ocasiones se ha revelado que los espacios públicos han sido ocupados por terceros para ejercer el comercio, la buhonería, la venta de comida e inclusive para estacionar camiones, autos particulares, motos y taxis.

Desde hace mucho tiempo los ciudadanos le están pidiendo al gobierno central, los alcaldes, migración, el ministerio de Trabajo, el Seguro, DGI y representantes de corregimiento, que recuperen las plazas, parques, aceras, servidumbres y zonas peatonales, atendiendo al mismo tiempo el aspecto social y legal con las invasiones de estas áreas.

Lo que no es aceptable es cruzarse de brazos y no hacer nada. Quienes invaden deben saber que no se justifica, a pesar del deseo de trabajar.

Existen normas, reglas, decretos y leyes que se deben cumplir. El actual caos y desorden que se enfrenta, es consecuencia de la falta de autoridad y decisiones.