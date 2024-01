EDITORIAL : La basura

La recolección, disposición y tratamiento de la basura es e gran dolor de cabeza y la vergüenza del país.

No hay calle o barrio donde no se acumulen desechos o alcantarillas que no se obstruyan por las malas conductas ciudadanas.

Se demanda y exige una mejor recolección, pero miles no pagan por el servicio. Lo que ahora es una crisis permanente, no se solucionará sin un cambio en las formas en que se enfrenta el problema.

Una ley para establecer nuevas reglas, el cobro estricto, a los clientes particulares o de empresas y sanciones ejemplares deben ser los primeros pasos.

Todo esto con un plan nacional de educación en reciclaje en todo el sistema escolar, normas para depositar la basura, clasificándola y cambiando forma de pago por una más eficiente, donde no se pueda evadir responsabilidad. No es un tema de entidades, en un asunto de reglas claras.