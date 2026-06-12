Editorial

EDITORIAL : La explotación de los recursos mineros

EDITORIAL : La explotación de los recursos mineros
Cortesía Cobre Panamá
Redacción
12 de junio de 2026

La realidad siempre manda. Panamá es un país rico en yacimientos de diversos metales, en particular cobre.

La mina de cobre en Donoso, centro de una disputa entre grupos antimineros y sectores que reclaman su reapertura, es parte de un debate social, político y económico que lleva ya varios años.

El fallo de la Corte Suprema, al final de la administración del presidente Laurentino Cortizo, declaró inconstitucional el contrato que permitió la concesión y una ley estableció una moratoria de la minería metálica.

Fue una coyuntura donde se combinaron reclamos políticos, activismo lectoral y también genuinas posiciones ambientalistas. Hoy, la realidad indica que el país necesita reactivar las operaciones de la mina de cobre en condiciones favorables para Panamá, pero con altos estándares y compromisos.

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