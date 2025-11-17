EDITORIAL : La importancia del empleo

Se han producido, en las últimas semanas, diversas noticias que son alentadoras para el futuro inmediato del país. Chiquita Banana comenzó a reclutar personal para la reanudación de la operación bananera en Changuinola y del puerto en Almirante, Bocas del Toro.

Igualmente, los municipios de Donoso, en Colón, y La Pintada, en Coclé, han realizado sendas convocatorias de reclutamiento del personal que se necesita para el mantenimiento sostenido de las instalaciones de la mina de cobre, cuya reapertura dependerá de las negociaciones que se den el próximo año entre el Gobierno Nacional y First Quantum.

Hasta el momento, los pasos dados alrededor del proyecto minero son los que corresponden. Se suspendieron los arbitrajes, se inició la auditoría integral y se hacen los acercamientos necesarios.