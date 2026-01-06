EDITORIAL : Las ferias del verano

Con la inauguración de la feria de las flores y el café en Boquete se inicia un ciclo de exposiciones que incluyen La Chorrera, Azuero, David y decenas de distritos en las principales provincias del país.

Las ferias tienen un impacto económico y social en un entramado que involucra a los ganaderos, agricultores y pequeños comerciantes que se preparan durante doce meses para exponer los mejores productos de su región.

Igualmente, impactan en el turismo interno que se moviliza para ocupar los hoteles, servicios de hospedajes, restaurantes, locales de diversión y vida nocturna. Igualmente, tienen un efecto multiplicador sobre empleos directos e indirectos y en la vida de miles de panameños con pequeños negocios que tienen como propietarios a familias, dedicadas a tiempo completo a la actividad.