EDITORIAL : Las leyes de la República

En el ánimo de ganar simpatías, un gran número de diputados se ha lanzado en una carrera para proponer y promover la aprobación de leyes que en vez de crear las condiciones para atraer inversiones y generar empleos, promueven más subsidios y reglas que no necesariamente van a fortalecer la inversión privada en la economía.

Cada vez que se presenta una ley que se traduce en pagos, bonos, ajustes o egresos, hay que tener una fuente de ingreso realista que se pueda sostener en el tiempo. Crear espejismos para ganar popularidad y no hacer lo que corresponde para que las iniciativas se puedan concretar es jugar con las ilusiones y esperanzas de la gente.

Eso está ocurriendo con las leyes de incremento de los descuentos a los jubilados o el de la pensión mínima, ahora en el centro del debate nacional.