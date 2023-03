EDITORIAL : Las redes sociales

Las redes sociales destaparon su lado oscuro. La frivolidad de apoderó de los contenidos, los periodistas, educados en el equilibrio informativo, se volvieron activistas y cayeron en el descuido de no validar antes de divulgar. Y los ciudadanos han preferido filmar en vez de intervenir, ayudar, auxiliar o mostrar solidaridad ante un accidente, conflicto o confrontación. La deshumanización, que se expresa como un acto de heroísmo es todo lo contrario. No es la primera vez que ocurre y no será la última. Sin embargo, tenemos que apelar como sociedad a un cambio radical de actitud cuando tenemos un celular con cámara y ocurre un incidente que involucra vidas humanas. Nada justifica que se priorice una filmación y nos olvidemos de socorrer a quien necesita ayuda. ¿Tendremos que legislar para sancionar a quienes renuncian a su deber ciudadano con los demás?