EDITORIAL : Las reformas electorales

En la Asamblea Nacional se discuten las nuevas reglas que se adicionarán al Código Electoral y que estarán vigentes a partir de su promulgación y para las elecciones del 2029.

El Tribunal Electoral presentó dos leyes; una para reconfigurar circuitos electorales y otra con adiciones y cambios sobre los partidos políticos, el financiamiento o la participación por la libre postulación.

La democracia panameña ha modificado poco a poco el Código Electoral y cada cinco años la Comisión Nacional de Reformas Electorales propone junto a los tres magistrados del Tribunal Electoral. Los diputados, que tienen la responsabilidad de aprobar esas reglas, deben entender que la participación ciudadana democrática, en particular en los procesos electorales, no se debe regularse con cortapisas o normas que la dificulten.