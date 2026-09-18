EDITORIAL : Las reformas electorales

En la Asamblea Nacional comenzó la discusión de un paquete de normas que reformarán el Código Electoral, el documento básico y fundamental que establece las reglas del juego político, la vida jurídica de los partidos políticos, independientes y los torneos electorales.

El gran debate, entre los actores de la política, se relaciona con la inscripción de los partidos, la distribución de las curules de diputados, los circuitos, el financiamiento público, los derechos de las mujeres e inclusive los delitos electorales.

Lo que se apruebe y convierta en ley no puede convertirse en un obstáculo para la libre participación de los ciudadanos o un muro a las pretensiones legítimas de los aspirantes por la libre postulación. La nueva ley electoral debe mejorar la transparencia, aumentan los controles y garantizar la democracia.